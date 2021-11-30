الثانية أوروبياً بعدد الرحلات.. الخطوط الجوية التركية تسير 1019 رحلة يومياً

بواقع 1019 رحلة يومياً، حلت الخطوط الجوية التركية في المركز الثاني أوروبياً بين 22 و28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، من حيث عدد الرحلات اليومية.

وبحسب تقرير المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية "يوروكنترول"، الثلاثاء، أجريت 140 ألفا و372 رحلة خلال الفترة المذكورة، بمعدل 20 ألفا و053 رحلة يوميا.

وتصدرت شركة رايان الأيرلندية للخطوط الجوية، القائمة بمتوسط ألفين و103 رحلات يوميا، تليها الخطوط التركية 1019 رحلة، ثم خطوط "لوفتهانزا" الألمانية بـ 934 رحلة يوميا.

كما حلّت شركة "بيغاسوس" التركية في المركز العاشر بـ 401 رحلة.