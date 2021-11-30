تركيا تقدم معدات وملابس رياضية لمدارس بالتل الأبيض السورية

قدمت تركيا، اليوم الثلاثاء، ملابس ومعدات رياضية لـ25 مدرسة بمدينة تل أبيض المحررة من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي، خلال عملية نبع السلام شمالي سوريا.

وقال "مصطفى مصطفى" مدير مركز الشباب والرياضة بالمدينة أنه تم توزيع الملابس الرياضية على الطلاب بـ 8 مناطق بالتل الأبيض، إضافة إلى معدات ومستلزمات رياضية، لافتا أن ذلك تم بدعم مديرية الشباب والرياضة بولاية شانلي أورفة (جنوبي تركيا).

وذكر مصطفى أنهم يهدفون إلى تشجيع الطلاب للنشاطات الرياضية البدنية والعقلية، مشيراً إلى توزيعهم الشطرنج للمدارس المذكورة.

وزاد بأنهم سيقيمون فرق كرة القدم للطلاب تحت 18 عاما، وفرق كرة الطائرة للطالبات على أن تبدأ المسابقات في أقرب وقت.

وتمكنت تركيا من تطهير مدينتي "تل أبيض" و"رأس العين" من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي عبر عملية "نبع السلام" التي نفذتها في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.