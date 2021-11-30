رئيس البرلمان التركي: علاقاتنا مع قطر مهمة لأمن المنطقة والخليج

قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، إن العلاقات التركية القطرية تستحوذ على أهمية بالغة بالنسبة للسلام في منطقة الشرق الأوسط والخليج بشكل خاص.

جاء ذلك خلال لقائه مع نائبة رئيس مجلس الشورى القطري حمدة بنت حسن بن عبدالرحمن ابو ظاعن السليطي في العاصمة أنقرة.

وأوضح شنطوب أن الاجتماع السابع للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين سيعقد في 7 ديسمبر/كانون الأول المقبل، والاجتماع سيكون فرصة لتعزيز التعاون بين الجانبين.

وأضاف أن أنقرة والدوحة تربطهما علاقات صداقة وأخوة، والتعاون القائم بينهما يرتقي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

ولفت إلى أن التعاون والتنسيق بين تركيا وقطر مستمر أيضا في كافة المحافل والمنصات الدولية.

من جانبها، تطرقت السليطي إلى العلاقات الوثيقة بين البلدين قائلة: "في الآونة الأخيرة ، تعززت هذه العلاقات بشكل استراتيجي".

وأضافت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور قطر في 7 ديسمبر المقبل، ويعقد هناك اجتماعات مهمة للغاية.