رئيس البرلمان التركي يشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات تجاه القدس

شدد رئيس البرلمان التركي "مصطفى شنطوب" على ضرورة اتخاذ خطوات عملية على الأرض، تحدث تأثيراً في قضية القدس المحتلة، وما تتعرض له من انتهاكات على يد إسرائيل.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الرابع لبرلمانيين من أجل القدس" بالعاصمة أنقرة، تحت عنوان "القدس خطنا الأحمر"، والذي تنظمه جمعية ممثلي الأمة وبرعاية البرلمان التركي.

وقال شنطوب: "إن مسألة القدس ليست عبارة عن أغنية أو شعار، يجب اتخاذ خطوات مدروسة ومؤثرة ومستدامة تجعل مسألة القدس واقعا نعيشه في حياتنا وتنقله إلى الحيز العملي".

وأشار إلى أن التذكير بمسألة القدس في الاجتماعات الدولية، باء بالفشل، داعيا إلى ضرورة طرح أفكار ووضع استراتيجية ورسم خارطة طريق عملية على أساسها من أجل مسألة القدس.