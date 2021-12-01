أنقرة تدعو روسيا وأوكرانيا إلى خفض التوتر بينهما والتهدئة

دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو روسيا وأوكرانيا إلى خفض التوتر بينهما والتهدئة.

جاء ذلك الأربعاء، في مؤتمر صحفي على هامش مشاركته في قمة وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بالعاصمة اللاتفية ريغا.

وردًا على سؤال بشأن انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"، قال تشاوش أوغلو إن أنقرة تدعم سياسة التوسع في الحلف.

وبخصوص سؤال حول "الموقف العدواني لموسكو بالمنطقة"، أفاد أن تركيا على اتصال مستمر مع كل من روسيا وأوكرانيا، وأنها تدعو الجانبين للتهدئة وخفض التوتر.

وأضاف أنه تناول الموضوع مع نظيريه الروسي سيرغي لافروف، والأوكراني ديمتري كوليبا، وأن الرئيس رجب طيب أردوغان أيضا سيتناول مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الملف، الجمعة القادم.

كما لفت الوزير التركي إلى أنه سيلتقي الوزير كوليبا اليوم مرة أخرى (في ريغا)، ومرة ثانية في ستوكهولم، الخميس، حيث سيلتقي هناك لافروف أيضًا.

وتشهد العلاقات بين كييف وموسكو توترا متصاعدا منذ نحو 7 سنوات، بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، قال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف، إن روسيا تخطط لشن هجوم ضد بلاده أوائل 2022، مشيرا أن موسكو حشدت أكثر من 92 ألفا جنديًا حول حدود أوكرانيا.