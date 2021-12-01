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تركيا.. انطلاق فعاليات مهرجان "القطب" للأنشطة العلمية

وكالة الأناضول للأنباء
قوجة إيلي
نشر في 01.12.2021 15:11
جانب من المهرجان وكالة الأناضول جانب من المهرجان (وكالة الأناضول)

انطلقت النسخة الثانية من مهرجان "القطب"، اليوم الأربعاء، والذي يشهد فعاليات مختلفة حول الأنشطة العلمية التي يجريها العلماء الأتراك في القطبين الشمالي والجنوبي، بمدينة قوجة ايلي التركية.

وينظم المهرجان مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية (توبيتاك)، برعاية الرئاسة التركية ووزارة الصناعة التكنولوجيا.

واستقبل المهرجان الذي يعقد ليوم واحد، طلاباً وزواراً من عشرات الولايات التركية، ويشهد إقامة ورشات وندوات لأكاديميين وعلماء أتراك أجروا أبحاثاً علمية في القطبين.

كما يتخلل الفعاليات مسابقات علمية لطلاب الثانوية، وإقامة معرض لصور التقطها علماء أتراك في القطبين، إلى جانب ورشات علمية وتكنولوجية يقيمها الشباب.

وأقيم المهرجان العام الماضي افتراضياً في إطار تدابير وباء كورونا.

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