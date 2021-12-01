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شركة أسيلسان للصناعات الدفاعية تطور نظام استشعار كهروضوئي للاستطلاع والمراقبة

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 01.12.2021 14:37
نظام الاستشعار الكهروضوئي للاستطلاع والمراقبة والاستهداف على إحدى الطائرات المسيرة نظام الاستشعار الكهروضوئي للاستطلاع والمراقبة والاستهداف على إحدى الطائرات المسيرة

طورت شركة "أسيلسان" للصناعات الدفاعية نظام استشعار كهروضوئي للاستطلاع والمراقبة والاستهداف مخصصاً للطائرات غير المأهولة، ما سيساهم في تعزيز ريادة الصناعات الدفاعية التركية.

وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة الأناضول من مصادر مطلعة، تم تطوير نظام الاستشعار الكهروضوئي المسمى (CATS) لأغراض الاستهداف والاستطلاع والمراقبة.

وأوضح أن النظام سيلبي احتياجات المنصات الجوية التركية بمختلف أنواعها، وسيحل محل الأنظمة الأجنبية، التي تخضع لقيود عند الشراء من الخارج.

وأشار إلى أن النظام المذكور هو ثمرة تعاون بين شركتي "أسيلسان" للصناعات الدفاعية و"بايكار" المصنعة لمسيرات "بيرقدار" التركية.

ولفت إلى أن نظام الاستشعار الكهروضوئي محلي الصنع، أثبت فعاليته في التجارب وتم تصديره إلى 5 دول.

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