شنطوب يلتقي رئيس مجلس الشيوخ البولندي

التقى رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الأربعاء، مع رئيس مجلس الشيوخ البولندي توماس غرودزكي في العاصمة وارسو.

وأعرب شنطوب في كلمة قبيل بدء اللقاء الثنائي، عن سعادته لزيارة بولندا، مبينا أنها ستساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأضاف أن زيارته إلى بولندا ستساهم أيضا في زيادة الحوار القائم بين برلماني البلدين، مشيدا في هذا الخصوص بالروابط المتينة بين تركيا وبولندا.

وشكر شنطوب بولندا لدعمها مسيرة انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

وأمس وصل رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، العاصمة البولندية وارسو، في زيارة رسمية.

ويرافق شنطوب في زيارته وفد برلماني، بينهم رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية - البولندية، صلاح الدين مينسولماز.