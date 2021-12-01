ضبط 51 مهاجراً غير شرعي بولاية وان التركية

تمكنت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، من ضبط 51 مهاجراً غير شرعي في صهريج للمحروقات بولاية وان (شرقي البلاد).

وقالت مديرية الأمن بوان في بيان صادر عنها، إن فرق مكافحة تهريب المهاجرين والمعابر الحدودية، أوقفت صهريجا للمحروقات في منطقة توشبا، وضبط بداخله 51 مهاجرا أفغانيا دخلوا الأراضي التركية بشكل غير قانوني.

كما ضبطت فرق مكافحة المخدرات 6 عبوات حشيش في حقائب المهاجرين، يبلغ وزنها 16.380 كيلوغرام.

وأوقفت السلطات سائق الصهريج و3 أفغانيين آخرين يشتبه في قيامهم بتهريب المهاجرين.

وفرضت السلطات غرامة مالية على السائق بقيمة 77 ألفا و531 ليرة تركية.