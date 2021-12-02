أردوغان يعين "نور الدين نباتي" وزيراً للمالية

قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استقالة وزير الخزانة والمالية لطفي إلوان، وعين بدلاً منه نور الدين نباتي.

جاء ذلك بقرار موقع من الرئيس أردوغان ونشر بالجريدة الرسمية التركية في عددها الصادر فجر اليوم الخميس.

ووفق القرار فقد طالب "إلوان" إعفاءه من منصبه وقبل الرئيس طلبه، وتقرر تعين "نباتي" وزيراً للخزانة والمالية خلفاً له، موضحاً أن التعيين جاء بموجب المادتين 104 و106 من دستور الجمهورية التركية.

الوزير الجديد "نور الدين نباتي":

ولد "نباتي" في الأول من يناير/كانون الثاني عام 1961 بقضاء فيران شَهِرْ التابع لولاية شانلي أورفا، جنوبي البلاد.

حصل على ليسانس إدارة الأعمال من كلية العلوم السياسية في جامعة إسطنبول، ثم الماجستير بمجال العلاقات الدولية من معهد العلوم الاجتماعية التابع لنفس الجامعة.

بينما حصل على درجة الدكتوراه في مجال العلوم السياسية والإدارة العام من معهد العلوم الاجتماعية في جامعة "قوجة إيلي".

ودرس الوزير الجديد العلوم السياسية والحياة السياسية التركية، والدولة وعلم الاجتماع السياسي في عدد من الجامعات، كما عمل لفترة في مجال المنسوجات.

وكان أيضاً عضوا في مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركي (موسياد)، وبمجلس الانضباط في الغرفة التجارية بإسطنبول.

و"نباتي" عضو في المجلس الاستشاري الأعلى للموسياد، وكذلك في مؤسسة رابطة خريجي كلية العلوم السياسية بجامعة إسطنبول، وجمعيات نشر العلم (إنسار، توغفا، أوندر، أوتيساف) ومثل تركيا في ملتقى القدس البرلماني الدولي.

وفي المؤتمر الاعتيادي الرابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في البلاد، تم انتخاب نباتي عضوًا في لجنة اتخاذ القرار والإدارة للحزب، ثم عضواً بمجلسه التنفيذي، كما شغل منصب رئيس لجنة الشؤون المالية والإدارية بالمقر العام للعدالة والتنمية، ثم نائب رئيس الحزب.

وخلال الدورة التشريعية البرلمانية الـ 24 تم انتخاب نباتي نائبًا برلمانيًا عن ولاية إسطنبول، وفي الدورة الـ 25 انتخب نائبًا عن ولاية شانلي أورفا، كما أنه كان نائبًا لوزير الخزانة والمالية قبل تعيينه بالمنصب.

ويعرف "نباتي" الإنجليزية بشكل جيد، وقليلًا من العربية. متزوج وله أربعة أبناء.