تشاوش أوغلو ولافروف يبحثان قضايا إقليمية

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعها في العاصمة السويدية ستوكهولم على هامش مشاركتهما في اجتماع المجلس الوزاري الـ 28 لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بحسب تغريدة لتشاووش أوغلو على تويتر.

وقال تشاوش أوغلو في التغريدة: "بحثنا مع وزير الخارجية الروسي لافروف في ستوكهولم علاقاتنا الثنائية، والتطورات الإقليمية بما فيها سوريا وليبيا وأوكرانيا والقوقاز".

وفي نفس السياق، أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، أن الوزيرين تبادلا الآراء حول قضايا ثنائية.

وأضاف البيان:" تشاور الوزيران حول تنسيق خطوات البلدين بشأن القضايا الإقليمية، بما في ذلك زيادة استقرار الوضع في منطقة القوقاز، وناقشا الخطوات المشتركة الممكنة لتسهيل عملية الحل في البوسنة، وتبادلا وجهات النظر حول قضايا مستجدة دوليًا مثل سوريا وليبيا وأوكرانيا".