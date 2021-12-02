علييف يلتقي رئيس مجلس التعليم العالي التركي في باكو

التقى الرئيس الأذربيجاني "إلهام علييف"، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس التعليم العالي التركي "إرول أوزفار" بالعاصمة باكو.

وقالت الرئاسة الأذربيجانية في بيان لها، إن أوزفار أبلغ علييف سلام الرئيس رجب طيب أردوغان، وتعازيه القلبية العميقة في ضحايا تحطم المروحية العسكرية.

وخلال الاجتماع تناول الجانبان العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين، والقائمة على أسس الأخوة والصداقة، ودور التعاون في المجال التعليمي في تعزيزها.

كما بحث علييف وأوزفار مستقبل التعاون في مجال التعليم، فضلا عن إنشاء جامعة مشتركة بين تركيا وأذربيجان.

ويوم الثلاثاء الماضي، سقطت مروحية تابعة لقيادة حرس الحدود الأذربيجانية في قاعدة "قره هيبت" بمنطقة هزي.

وأعلنت أذربيجان استشهاد 14 عسكريا جلهم ضباط وإصابة اثنين آخرين في الحادث.