نائب وزير الصحة التركي: لقاح "توركوفاك" لخدمة الإنسانية جمعاء

صرح نائب وزير الصحة التركي "طولغا طولوناي" أن اللقاح المحلي المضاد لفيروس كورونا "توركوفاك" سيكون في خدمة الإنسانية جمعاء.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أثناء مشاركته في منتدى العمل الصحي بين تركيا والمملكة المتحدة، والذي عقد في إسطنبول بالتعاون بين وزارة الصحة والسقارة البريطانية لدى أنقرة.

وأوضح طولوناي أن تركيا واحدة من البلدان الأقل تأثرا بفيروس كورونا، وذلك نتيجة البنية التحتية الصلبة لقطاع الصحة.

وأضاف أن بلاده تمكنت من إنتاج المعدات والأدوات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا بقدرات محلية، وقامت بمساعدة الكثير من دول العالم.

ويوم الخميس الماضي، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، تقديم طلب اعتماد الاستخدام الطارئ للقاح المحلي ضد كورونا "توركوفاك" إلى المؤسسة التركية للأدوية والأجهزة الطبية.

وفي 27 أغسطس/آب الماضي، بدأت جامعة "أرجييس" التركية بولاية قيصري (وسط)، اختبارات المرحلة الثالثة للقاحها "توركوفاك" على المتطوعين.

وبدأت المرحلة الأولى من التجارب البشرية للقاح في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، فيما تم التطعيم بأول جرعة ضمن المرحلة الثانية في 10 شباط/ فبراير الماضي.

تجدر الإشارة أن جامعة "أرجييس" طورت لقاح "توركوفاك" المحلي بالتعاون مع رئاسة المعاهد الصحية التركية التابعة لوزارة الصحة.