أردوغان: وظفنا أكثر من 63 ألفا من ذوي الاحتياجات الخاصة منذ تولينا السلطة

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن وصول عدد ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تم توظيفهم خلال فترة حكومات حزب العدالة والتنمية إلى 63 ألفًا و87 شخصًا.

جاء ذلك في كلمة له، الجمعة، خلال اجتماع لتعيين معلمين من ذوي الاحتياجات الخاصة، في مركز الخليج للمؤتمرات في مدينة إسطنبول.

وأكد أردوغان عدم وجود أي مواطن يعاني إعاقة منتظرًا دوره للدخول إلى مراكز الرعاية والتأهيل الحكومية.

وقال:" مع اليوم، بلغ إجمالي عدد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تم توظيفهم 63 ألفًا و87 شخصًا خلال فترات حكوماتنا (منذ 2002)".

وأضاف:"بفضل سياسات تشجيع التوظيف التي انتهجناها، ساهمنا في دخول 384 ألفًا من إخوتنا المعاقين في سوق العمل".

كما شدد أنهم أنهوا تحضيرات "وثيقة رؤية 2030 دون إعاقة"، التي يعملون عليها منذ فترة".