أنقرة.. عقد اجتماع رفيع المستوى لتقييم الوضع الاقتصادي برئاسة نائب الرئيس

ترأس نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، اجتماعا رفيع المستوى لتقييم الوضع الاقتصادي في البلاد، في العاصمة أنقرة، الجمعة.

وحضر الاجتماع الذي عقد في المجمع الرئاسي بأنقرة، وزراء الخزانة والمالية نور الدين نباتي، والعمل والضمان الاجتماعي وداد بلغين، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، والتجارة محمد موش.

كما حضره وزير الزراعة والغابات بكر باكدميرلي، ونعمان قورتولموش ونور الدين جانيكلي، نائبا رئيس حزب "العدالة والتنمية"، ومدير الاستراتيجية والميزانية في الرئاسة التركية إبراهيم شينل.

وتناول الاجتماع التطورات الاقتصادية في البلاد، وفق مراسل الأناضول.