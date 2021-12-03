استشهاد عنصر من قوات الدرك التركي في اشتباكات مع إرهابيي بي كا كا

استشهد عنصر من قوات الدرك، فيما تم تحييد 3 إرهابيين من تنظيم "بي كا كا"، في إطار عملية "أرن شتاء-6" الأمنية، وفق ما أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو.

وقال صويلو في تغريدة عبر تويتر، الجمعة، إن قوات الأمن تواصل عملية "أرن شتاء-6"، في جبال مرجان بمنطقة أوفاجيك التابعة لولاية تونج إيلي، شرقي تركيا.

وأضاف أن قوات الأمن تمكنت من تحييد 3 من إرهابيي التنظيم في عملية شنتها على مغارة في المنطقة، بينهم إرهابي سلّم نفسه.

ولفت إلى أن اشتباكا نشب في بداية العملية بين قوات الدرك والإرهابيين أسفر عن استشهاد عنصر درك، متقدما بالتعازي لعائلته وذويه وكافة جهاز الدرك التركي.

وبدأت وزارة الداخلية التركية سلسلة عمليات "أرن" ضد تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، في 10 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأطلق اسم "أرن" على تلك العمليات نسبة إلى الفتى التركي "أرن بلبل"، الذي استشهد على يد إرهابيي "بي كا كا" في 11 أغسطس/ آب 2017.