بطلب من الجانب الليبي.. تركيا تستضيف اجتماعاً للجنة "5+5" الليبية

عُقد في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الجمعة، اجتماع للجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" نوقشت خلاله خطوات إحلال السلام في ليبيا.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، إن الاجتماع انعقد بناءً على طلب الجانب الليبي، وبوساطة من البعثة الأممية في ليبيا.

وأضافت أنه جرى خلال الاجتماع تقديم إحاطة حول خطة عمل أقرتها اللجنة في جنيف بتاريخ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتضمن إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد تدريجيا.

وأردف بيان الوزارة أن المشاركين تناولوا أيضا الخطوات الممكن اتخاذها من أجل إحلال السلام والاستقرار والأمن في ليبيا.

كما تم خلال الاجتماع، التأكيد على علاقات الصداقة والروابط التاريخية العميقة بين تركيا وليبيا، وضرورة استمرار دعم الجهود الرامية لضمان وحدة أراضي ليبيا ووحدتها الوطنية.

وتم تسليط الضوء على العلاقات التاريخية والصداقة الوثيقة بين تركيا وليبيا، والإشارة إلى أهمية مواصلة الجهود للمساهمة في تشكيل ليبيا التي ضمنت وحدة أراضيها ووحدتها الوطنية للعيش في سلام وطمأنينة واستقرار.

وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الاتفاق على إنشاء آلية اتصال وتنسيق فعالة لإخراج المقاتلين والمرتزقة والقوات الأجنبية من البلد العربي.

وفي 8 أكتوبر الماضي، أقرت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية "5+5" في جنيف، خطة عمل لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد تدريجيا.