تركيا تطلق عملية "أرن الشتاء-10" ضد "بي كا كا"

أعلنت الداخلية التركية، الجمعة، إطلاق عملية "أرن الشتاء-10" ضد تنظيم "بي كا كا" الإرهابي في ولايات أغري وأرضروم وقارص شرقي وشمال شرقي البلاد.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن العملية تهدف إلى تحييد الإرهابيين في تلك المناطق وإزالة "بي كا كا" من أجندة البلاد.

وأكدت مشاركة 790 عنصرا و70 فريقا في العملية من الدرك والقوات الخاصة والحراس الأمنيين.

وأضافت: "عمليات أرن الشتاء الهادفة للقضاء على الإرهاب تمامًا داخل البلاد متواصلة بنجاح وحزم بدعم من الشعب".

وبدأت وزارة الداخلية التركية سلسلة عمليات "أرن" ضد تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، في 10 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأطلق اسم "أرن" على تلك العمليات نسبة إلى الفتى التركي "أرن بلبل"، الذي استشهد على يد إرهابيي "بي كا كا" في 11 أغسطس/ آب 2017.