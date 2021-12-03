قبرص التركية ترفض انتهاك الجانب الرومي حقوقها والجرف القاري لتركيا في شرق المتوسط

أعربت وزارة خارجية قبرص التركية رفضها لقرار إدارة قبرص الرومية منح ترخيص للتنقيب عن الغاز الطبيعي في منطقة تنتهك حقوقها والجرف القاري لتركيا في شرق البحر المتوسط.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة خارجية جمهورية قبرص التركية، الجمعة، تعليقًا على منح إدارة قبرص الرومية ترخيصًا لكونسورتيوم بين شركتي "إكسون موبيل" و"قطر للبترول" للتنقيب عن الغاز الطبيعي فيما يسمى بـ"المنطقة الخامسة" بشرق المتوسط.

وأوضح البيان أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه المحاولة التي تنتهك الجرف القاري لتركيا وكذلك حقوق الشعب القبرصي التركي".

وأردف أن "هذا التحرك هو أحدث مؤشر على أن الإدارة الرومية في قبرص ستستمر في أنشطتها بشرق البحر المتوسط دون تباطؤ، كما يكشف أيضا أنها مستمرة في اغتصاب حقوق الشعب القبرصي التركي رغم كل تحذيراتنا".

ولفت إلى أن مقترح التعاون الشامل من الجانب القبرصي التركي بشأن الموارد الهيدروكربونية بتاريخ 13 يوليو 2019 واقتراح عقد مؤتمر شامل بمشاركة جميع الأطراف ذات الصلة مع مصالح تركيا في شرق البحر المتوسط لا يزالان ساريان المفعول.

وأكد البيان أن الجانب الرومي هو المسؤول الوحيد عن زيادة التوتر في شرق المتوسط، مشدداً بالقول: "سنواصل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوقنا ومصالحنا مع جمهورية تركيا".