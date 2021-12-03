وزير الدفاع التركي يتفقد رفقة قادة من الجيش الحدود السورية

أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الجمعة، زيارة تفقدية للقوات التركية المنتشرة على الحدود السورية، رفقة قادة من الجيش التركي.

رافق أقار في جولته التفقدية، حسب مراسل الأناضول، رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال يشار غولر، وقادة القوات البرية موسى أوسور، والجوية حسن كوتشوك يوز، والبحرية عدنان أوزبال،

وأجرى قادة الجيش التركي اتصالا مرئيا مع قادة الوحدات العسكرية للجيش على الحدود وفي الداخل السوري.

وصرح وزير الدفاع التركي قائلاً: لا أطماع لدينا في أراضي أحد ولكن القارئ للتاريخ يشاهد ما حل بمن كان يطمع في أرضنا.

وتأتي هذه الزيارة بعد الافتراءات التي أطلقها برلمان النظام السوري في بيان سابقاً، استهدف وحدة الأراضي التركية.