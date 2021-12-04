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أردوغان: سنكبح التقلبات في سعر صرف العملة الوطنية قريباً

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 04.12.2021 16:49
استقبال الجماهير لأردوغان في ولاية سيرت DHA استقبال الجماهير لأردوغان في ولاية سيرت (DHA)

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بجلب الاستقرار لأسعار السلع وكبح التقلبات في سعر صرف العملة الوطنية في فترة قريبة.

جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح عدد من المشاريع الخدمية والتنموية بولاية سيرت جنوب شرقي البلاد، السبت.

وقال الرئيس أردوغان: "سنجعل تحركات الأسعار وتقلبات سعر الصرف في مستوى معقول ومستقر خلال فترة ليست بطويلة إن شاء الله".

وأردف: "سنواصل الوقوف دائما إلى جانب المنتجين والذين يخلقون فرص عمل عبر أسعار فائدة منخفضة".

كما تعهد الرئيس أردوغان برفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى يعوض أصحاب الدخل المحدود.

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