أردوغان يبحث مع رئيس اتحاد الصليب الأحمر قضايا اللاجئين خاصة السوريين في تركيا

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أمين عام الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر "IFRC" جاغان تشاباجين، ورئيس الهلال الأحمر التركي، كرم قنق.

وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان إن اللقاء تم في مركز الخليج للمؤتمرات، وبحثت فيه أعمال المساعدات للاجئين وفي مقدمتهم السوريون بتركيا والدول المجاورة والجهود المتعلقة بتحويل إسطنبول إلى قاعدة لوجستية للمساعدات الإنسانية في العالم.

وشدد الرئيس التركي على ضرورة تقديم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدعم بخصوص العودة الطوعية للسوريين.

في المقابل، أعرب تشاباجين عن تقديره للجهود الإنسانية التي تبذلها تركيا.