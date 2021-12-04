إبراهيم قالن يشارك في الدورة السابعة لمنتدى "حوارات المتوسط" في روما

اجتمع المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الجمعة، مع المستشار الدبلوماسي لرئاسة الوزراء الإيطالية السفير لويجي ماتيولو، والأمين العام لوزارة الخارجية إيتوري سيكي، في العاصمة روما.

وبحث قالن مع المسؤولين الإيطاليين العلاقات الثنائية بين البلدين.

ويأتي اللقاء على هامش مشاركتهم في الدورة السابعة لمنتدى "حوارات المتوسط"، الذي ترعاه وزارة الخارجية الإيطالية، بالتعاون مع معهد الدراسات السياسية الدولية "ISPI".

وذكر مراسل الأناضول، أن قالن بحث مع المسؤولين الإيطاليين أيضا التطورات الإقليمية والعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن سفير تركيا في روما عمر غوتشوك رافق قالن خلال لقاءاته.