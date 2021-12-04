افتتاح القنصلية الإيطالية الفخرية في ولاية أنطاليا التركية

شارك وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، السبت، في افتتاح القنصلية الإيطالية الفخرية بولاية أنطاليا التركية المطلة على البحر المتوسط.

وقال تشاوش أوغلو في كلمته إن تركيا تطمح لرفع حجم تبادلها التجاري مع إيطاليا إلى 30 مليار دولار.

ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سيتجاوز هذا العام الرقم المسجل في 2019 والبالغ 19.1 مليار دولار.

وأكد عزم تركيا وإيطاليا على الارتقاء بحجم التبادل التجاري إلى مستوى 30 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة، من خلال استخدام كافة الآليات، بما في ذلك عقد القمم بين حكومتي البلدين.

ولفت تشاوش أوغلو إلى أن إيطاليا استثمرت بنحو مليار دولار في تركيا العام المنصرم رغم تداعيات جائحة كورونا في العالم، لتكون بذلك البلد الأكثر استثمارا في تركيا خلال 2020.

وشارك في افتتاح القنصلية الفخرية، السفير الإيطالي لدى أنقرة، ماسيمو غاياني، الذي سيغادر تركيا الأحد بعد إتمام مهامه في هذا المنصب.