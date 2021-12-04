الهلال الأحمر التركي يرسل شاحنة مساعدات للمهاجرين العالقين على الحدود في بيلاروسيا

أعلن الهلال الأحمر التركي إرسال شحانة مساعدات إنسانية للمهاجرين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية، ويتعرضون لظروف مناخية قاسية.

وقال الهلال الأحمر في بيان، السبت، إن شاحنة مساعدات غادرت من إسطنبول نحو بيلاروسيا، على متنها لوازم أساسية مثل المدافئ والبطانيات والفرشات والوسائد وأغراض شخصية أخرى.

وأعربت الشركة عن استعدادها لتقديم شحنة إضافية من المساعدات وقت الحاجة.

وشارك في مراسم توديع شاحنة المساعدات بإسطنبول، كلا من نائبي مدير عام الهلال الأحمر، ألبر كوتشوك، وإبراهيم أوزر، فضلا عن رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاغان تشاباغاين.

ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حاول آلاف من طالبي اللجوء عبور الحدود لدخول بولندا من بيلاروسيا، حيث يوجد حاليا حوالي 4 آلاف طالب لجوء على حدود البلدين، بحسب وكالة الأنباء البولندية.

ويتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بتنسيق وصول هذه الموجة من المهاجرين واللاجئين إلى الجانب الشرقي من التكتل، ردا على العقوبات الأوروبية التي فرضت على بلاده بعد "القمع الوحشي" الذي مارسه نظامه بحق المعارضة.