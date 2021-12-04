وزارة الداخلية التركية تطلق "عملية أرن الشتوية-11" ضد تنظيم بي كا كا الإرهابي

أعلنت وزارة الداخلية التركية إطلاق "عملية أرن الشتوية-11" ضد تنظيم "بي كا كا" الإرهابي.

وقالت الوزارة في بيان السبت، إنها أطلقت العملية الجديدة في ولايتي ديار بكر وموش، في إطار مساعيها للقضاء على التنظيم الإرهابي.

ويشارك في العملية حوالي 1300 عنصرا أمنيا و84 فريقا من قوات الدرك، والقوات الخاصة، والحراس الأمنيين.

وأكدت على أن عمليات "أرن" الشتوية الأمنية الرامية لاجتثاث جذور تنظيم "بي كا كا" الإرهابي من عموم الأراضي التركية، مستمرة بحزم ونجاح بدعم من أبناء الشعب التركي.

وبدأت وزارة الداخلية التركية سلسلة عمليات "أرن" ضد تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، في 10 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأطلق اسم "أرن" على تلك العمليات نسبة إلى الفتى التركي "أرن بلبل"، الذي استشهد على يد إرهابيي "بي كا كا" في 11 أغسطس/ آب 2017.