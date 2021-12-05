أردوغان: تركيا أعطت المرأة حق الترشح والتصويت قبل الدول الأوربية

قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" إن تركيا أعطت المرأة حق الترشح والتصويت قبل كثير من الدول الأوروبية.

جاء ذلك، اليوم الأحد، في رسالة مصورة بمناسبة الذكرى السنوية الـ 87 لمنح النساء حق الترشح والتصويت في الانتخابات في تركيا.

وأضاف: "حصول نسائنا على حق الترشح والتصويت قبل نظيراتهن في أوروبا بكثير مؤشر هام يعكس نظرة أمتنا للمرأة".

وأشار أردوغان إلى أن "عقلية الوصاية" التي سادت بعد وفاة مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، لم تواصل هذه الرؤية التي وضعها أتاتورك (بشأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية).

وأردف:" الذين ميزوا بين نسائنا بحسب مظهرهن ولبساهن، عرقلوا استخدام النساء لحقوقهن الدستورية وفي مقدمتها حق الترشح"، في إشارة إلى القيود التي كانت مفروضة في الماضي على المحجبات.

واسترد :" بالرغم من أن نساءنا حصلن على حق الترشح والتصويت عام 1934، إلا أنهن بدأن استخدام حقهن بحرية مع حزب العدالة والتنمية " (وصل سدة الحكم عام 2002).

وتعهد الرئيس أردوغان بمواصلة العمل من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها النساء وفي مقدمتها العنف ضد المرأة.