أردوغان: سنعزز الرخاء الاقتصادي بين أفراد شعبنا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عزمه تعزيز الرخاء الاقتصادي بين أفراد الشعب.

جاء ذلك في كلمة مسجلة لأردوغان، خلال مشاركته السبت بفعالية بولاية سيرت جنوب شرقي تركيا، بثت الأحد.

وقال أردوغان إن حكومته كما نجحت حتى اليوم في تأمين الحقوق والحريات السياسية للشعب التركي، فإنها عازمة أيضاً على تعزيز رخائه الاقتصادي.

وشدد على اعتزامهم تحقيق الرخاء الاقتصادي عبر سياسات اقتصادية تقوم على الاستثمار، والتوظيف، والإنتاج، والتصدير والنمو.

وفي سياق آخر، قال أردوغان إن بلاده تخوض حالياً كفاحاً اقتصادياً.

وأوضح أن تركيا خرجت منتصرة من الألاعيب التي حيكت ضدها حتى الآن، وهي تواجه اليوم كفاحاً اقتصادياً.

وتابع: "ندرك الألاعيب التي تستهدف عبر الحروب بالوكالة، تمزيق وحدة بلادنا وشعبنا".