تركيا.. تحييد 9 إرهابيين من تنظيم بي كا كا شرقي البلاد

أعلنت وزارة الداخلية التركية، السبت، تحييد 9 إرهابيين من تنظيم بي كا كا، في إطار عملية "أرن شتاء 6" الأمنية المستمرة شرقي البلاد.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن العملية التي تنفذها قوات خاصة من الدرك بريف ولاية تونج إيلي شرقي البلاد، أسفرت عن تحييد 9 إرهابيين، بينهم 3 مدرجون على اللائحة البرتقالية، واثنان على اللائحة الرمادية للمطلوبين.

وفي 10 يناير/كانون الثاني الماضي بدأت الداخلية التركية سلسلة عمليا أرن ضد تنظيم بي كا كا الإرهابي.

وأطلق اسم أرن على تلك العمليات نسبة إلى الفتى التركي "أرن بلبل" الذي استشهد على يد إرهابيي "بي كا كا" في 11 أغسطس/ آب 2017.