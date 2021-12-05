تركيا تستضيف مؤتمر "اتفاقية برشلونة" للبيئة

تحتضن ولاية أنطاليا التركية، المؤتمر الـ 22 للأطراف الموقعة على اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط (اتفاقية برشلونة)، والذي يعقده برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر في الفترة بين 7 إلى 10 ديسمبر/كانون الأول الحالي، كما يشارك فيه 21 دولة مطلة على البحر المتوسط، وذلك على مستوى وزراء وممثلي الوزرات والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة.

وسيناقش الاجتماع الضغوط البيئية بالبحر الأبيض الناتجة عن الأنشطة البشرية، وأعمال الصيد المكثف، وكذلك تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة، وحركة السفن والسياحة وإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي، والنظم البيئية وسبل الحفاظ عليها، والقمامة البحرية.

وعقب هذا المؤتمر ستتولى تركيا مهمة رئيس مكتب أمانة اتفاقية برشلونة من إيطاليا لمدة عامين.

واتفاقية برشلونة هي في الأصل اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث، وهي إقليمية تم اعتمادها في عام 1976، لمنع ومكافحة التلوث الناجم عن السفن والطائرات والمصادر البرية.