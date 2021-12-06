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أردوغان: نعمل على تطوير علاقتنا مع كافة دول الخليج

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 06.12.2021 12:51
آخر تحديث في 06.12.2021 14:06
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكالة الأناضول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

صرح الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، اليوم الإثنين، أن بلاده تعمل على تطوير علاقتها مع كافة دول الخليج العربي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بمطار أتاتورك بمدينة إسطنبول، قُبيل مغادرته تركيا متوجهاً في زيارة رسمية إلى قطر.

وأشار أردوغان إلى أن العلاقات الثنائية بين بلاده وقطر ستتواصل بزخم أكبر في المرحلة القادمة، قائلاً: "إلى جانب قطر نعمل على تطوير علاقاتنا مع كافة دول الخليج الأخرى".

ورحب الرئيس التركي بالجهود الدبلوماسية الرامية إلى إعادة فتح أبواب الحوار في منطقة الخليج وإزالة سوء الفهم.

وأضاف: "نؤيد استمرار روابطنا وتضامننا مع جميع دول الخليج من خلال تقوية العلاقات المستقبلية".

ولفت أردوغان إلى أن حجم المشاريع التي ينفذها رجال الأعمال الأتراك في قطر يبلغ نحو 15 مليار دولار.

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