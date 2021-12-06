أردوغان يصل الدوحة في زيارة رسمية

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية تستمر يومين.

وتأتي الزيارة تلبية لدعوة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، للمشاركة في الاجتماع السابع للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.

وكان في استقبال أردوغان بمطار حمد الدولي وزيري الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو والدفاع خلوصي أكار، ووزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، ورئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان، ومسؤولون آخرون.

ويرافق أردوغان في زيارته، عقيلته أمينة، ووزراء؛ التجارة محمد موش، والزراعة والغابات بكير باكدميرلي، والصحة فخر الدين قوجة، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، إضافة لرئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ورئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية في الرئاسة اسماعيل دمير، ومتحدث الرئاسة ابراهيم قالن، ورئيس الشؤون الدينية علي أرباش.