الخارجية التركية تدين بشدة الهجوم الإرهابي على مقر G5 بالنيجر

أدانت وزارة الخارجية التركية، الأحد، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الإفريقي بالنيجر (G5).

وأوضحت الوزارة في بيان صادرعنها، أن أنقرة تلقت ببالغ الحزن مقتل 29 جنديا نيجريا في الهجوم الإرهابي الذي استهدف المقر الكائن في منطقة تيرا/تيلابيري القريبة من حدود جمهورية مالي.

وقالت: "ندين بشدة هذا العمل الإرهابي الشنيع، ونقدم خالص تعازينا لأسر الجنود الذين فقدوا أرواحهم في الهجوم، ولشعب وحكومة النيجر".

وفي وقت سابق أعلنت وسائل إعلام بالنجير، أن مقر القوة (G5) تعرض لهجوم من قبل مسلحين مجهولين أسفر عن مقتل 29 جندياً، إضافة إلى 79 إرهابياً.