تشاوش أوغلو يدعو المجتمع الدولي لمساعدة أفغانستان

دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، اليوم الإثنين، إلى ضرورة تقديم المجتمع الدولي المساعدة للشعب الأفغاني، طالباً منهم الاقتداء بتركيا وقطر في هذا الأمر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد مع نظيره القطري "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني"، بالعاصمة الدوحة، التي يزورها للمشاركة في التحضيرات للاجتماع السابع للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية.

وقال تشاوش أوغلو: "الشعب الأفغاني بحاجة لمساعدة إنسانية جادة في ظل الظروف الراهنة، وعلى المجتمع الدولي إرسال هذه المساعدات الإنسانية إليه بصورة مستقلة عن الدوافع السياسية، وينبغي الاقتداء بتركيا وقطر في هذا الخصوص".

وأشار إلى أنهم سيبحثون هذه القضية في اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي المزمع عقده بعد أسبوعين.

وذكر تشاوش أوغلو أن الهلال الأحمر التركي، بالتعاون مع نظيره القطري أوصلا المساعدات للشعب الأفغاني بشكل فعال، في تأكيد منه على تعاون البلدين في أفغانستان.

وأردف: "كان لدينا مخصصات في السابق وجهناها للمساعدات الإنسانية، ويواصل وقف المعارف التركي أنشطته التعليمية ويعمل على بقاء أبواب العديد من المدراس هناك مفتوحة، عشرة منها مدارس للإناث، ينبغي أن نعمل على استمرارها".

ولفت إلى مساهمة تركيا في الصندوق الذي أنشأه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدفع رواتب المعلمين والكوادر الصحية الأفغانية.

وحول المطارات في أفغانستان، أوضح تشاوش أوغلو أن تركيا وقطر تبحثان آلية الحفاظ على استمرارية عملها، وأن البلدين متفقان حول تشغيلها معا، مشيرا إلى ضرورة التفاوض مع طالبان حول هذا الموضوع.

واستدرك: "ينبغي أن يكون رأي طالبان واضحا بهذا الخصوص لكي نتمكن مع قطر من المساهمة في أفغانستان".

وعن العلاقات مع قطر، لفت تشاوش أوغلو إلى أن بلاده تتمتع بعلاقات ثنائية ومتميزة مع قطر، مشيراً إلى العلاقات القوية في مجالات مختلفة كالدفاع والاقتصاد والتعليم والثقافة والصحة، وأضاف أن البلدين متفقان حول القضايا الإقليمية.

وأفاد بأنهم راجعوا خلال الاجتماع التحضيري - على مستوى وزراء الخارجية - الوثائق المعدة للتوقيع بين البلدين، وتابعوا تنفيذ الاتفاقيات المبرمة سابقا.