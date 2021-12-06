وزير الدفاع التركي يلتقي بنظيره القطري في الدوحة

التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الأحد، مع نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية في الدوحة، وبحث معه المسائل الدفاعية الثنائية والإقليمية والتعاون المشترك على صعيد دفاع والأمن.

وبحسب مصادر دبلوماسية للأناضول، يأتي لقاء أقار مع العطية قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقطر الإثنين.

وأعرب الجانبان عن رغبتهما في زيادة التعاون في التدريبات العسكرية بين قطر وتركيا.

ويتوجه الرئيس أردوغان، الإثنين، إلى دولة قطر في زيارة رسمية تستغرق يومين، استجابة لدعوة أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني.