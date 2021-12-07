أردوغان والأمير تميم يطلعان على مشاريع الطائرات لشركة توساش التركية

أطلعت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش"، الرئيس رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، على مشاريعها للطائرات والمروحيات.

وقدم مدير عام الشركة التركية تمل كوتيل، شرحًا للرئيس التركي وأمير قطر في العاصمة الدوحة، اليوم الثلاثاء، وذلك عقب لقاء ثنائي جمع بينهما.

واطّلع أردوغان والشيخ تميم على مجسمين لطائرتي "حُرجيت" و"غوك باي" تركيتي الصنع.

والإثنين، بدأ أردوغان زيارة رسمية إلى قطر برفقة عقيلته أمينة، ووزراء التجارة محمد موش، والزراعة والغابات بكر باكدميرلي، والصحة فخر الدين قوجة، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي.

كما يرافقه في الزيارة التي تستمر يومين، رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، ورئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس الشؤون الدينية علي أرباش.