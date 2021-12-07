أردوغان يشارك بحفل تأبين للرئيس البرتغالي السابق خورخي سامبايو

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حفل تأبين الرئيس البرتغالي السابق، والممثل السامي الأول لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة خورخي سامبايو.

وأعرب أردوغان في رسالته المصورة التي بعثها إلى حفل التأبين والذي أقيم في مقر الأمم المتحدة في نيويوك لأحياء ذكرى سامبايو الذي توفي في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، عن حزنه العميق لوفاته.

وقدم الرئيس التركي تعازيه إلى أسرة سامبايو والشعب البرتغالي والأمم المتحدة، مؤكدا أن الرئيس البرتغالي السابق كان رجل دولة استثنائي ولعب دوراً مهماً في تاريخ الديمقراطية ببلاده.

وأضاف أردوغان أن سامبايو بذل خلال مسيرته السياسية التي امتدت من عمدة لشبونة إلى رئاسة البرتغال، جهودًا من أجل إحياء الديمقراطية التعددية في بلاده.

وتابع قائلا: "لن ننسى دعم سامبايو لتعزيز الصداقة والتعاون بين تركيا والبرتغال خلال فترة رئاسته، وسامبايو كان أول ممثل أعلى لتحالف الحضارات التي تأسست بمبادرة تركيا وإسبانيا عام 2005".

وذكر أردوغان أن سامبايو بذل جهودا كبيرة لتحويل تحالف الحضارات إلى هيكل يخدم السلام الدولي.

ولفت إلى أن رؤية تحالف الحضارات وقيمه باتت أكثر أهمية في وقت تتزايد فيه كراهية الإسلام والعنصرية ومعاداة السامية وكراهية الأجانب.