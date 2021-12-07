الخارجية التركية تدين التفجير الإرهابي بالبصرة العراقية

أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، الهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة البصرة جنوبي العراق، وأسفر عن وقع ضحايا قتلى وجرحى.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة، ترحمت فيه على أرواح الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين، والصبر لذويهم ولعامة الشعب العراقي.

وأكد البيان أن أنقرة ستستمر في دعم بغداد والوقوف إلى جانبها في مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن البلاد واستقراراها.

وصباح اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، مقتل 4 مدنيين وإصابة 4 آخرين، إثر تفجير دراجة نارية، في محافظة البصرة

وأشارت الوزارة، في بيان لها، أنها ستعلن في وقت لاحق تفاصيل أوسع حول الانفجار بعد إكمال التحقيقات والتقارير الفنية.

وتنشط خلايا تنظيم داعش الإرهابي في محافظة البصرة، حيث تشن هجمات ضد أهداف عسكرية وأمنية ومدنية.