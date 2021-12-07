انطلاق مؤتمر اتفاقية برشلونة للبيئة في ولاية أنطاليا التركية

تحتضن ولاية أنطاليا (جنوبي تركيا)، أعمال المؤتمر الـ 22 للأطراف الموقعة على اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط (اتفاقية برشلونة).

من جانبه أشار رئيس مكتب الأمانة العامة لاتفاقية برشلونة، كارلو زاغي، إلى آثار تغير المناخ على التنوع البيئي في البحار، وذلك عبر اتصال مرئي أثناء افتتاح المؤتمر.

وأضاف أن البحر المتوسط شهد خلال السنوات الأخيرة، تلوثا كبيرا بسبب الحركة الملاحية والسياحية المتزايدة فيها، مشددا على ضرورة العمل لكي يكون البحر المتوسط نظيفا وخاليا من التلوث.

كما هنأ الحكومة التركية التي ستتولى مهمة رئيس مكتب أمانة "اتفاقية برشلونة" من إيطاليا لمدة عامين.

وتتواصل أعمال المؤتمر المذكور بين 7 و10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 21 دولة مطلة على البحر المتوسط على مستوى وزراء وممثلي الوزارات والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

و"اتفاقية برشلونة" إقليمية تم اعتمادها في 1976، لمنع ومكافحة التلوث الناجم عن السفن والطائرات والمصادر البرية.