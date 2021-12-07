تركيا وقطر توقعان 15 اتفاقية جديدة في مجالات مختلفة

وقعت تركيا وقطر، اليوم الثلاثاء، 15 اتفاقية تعاون جديدة في عدد من المجالات والقطاعات المختلفة.

وجرت مراسم التوقيع في حضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، واللذين ترأسا اجتماع الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا بين الدولتين الذي عقد بالديوان الأميري.

وتم توقيع مذكرة تفاهم في مجال إدارة الكوارث والطوارئ بين رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التابعة لوزارة الداخلية التركية، والمديرية العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية القطرية.

كما تم توقيع بروتوكول بين الحكومتين التركية والقطرية بشأن تنفيذ خطاب النوايا المتعلق بالتعاون حول تنفيذ الفعاليات الكبرى.

وإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على بيان مشترك لخطاب النوايا بشأن إقامة تعاون مؤسسي بين منتدى أنطاليا الدبلوماسي ومنتدى الدوحة، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال البروتوكولات والاجتماع السابع للجنة الاستراتيجية العليا.

ووقع الطرفان أيضا مذكرة تفاهم بين إدارة تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التركية وبنك قطر للتنمية، ومذكرة تفاهم أخرى بين معهد المواصفات التركي وهيئة المقاييس العامة القطرية.

واتفق الجانبان على البرنامج التنفيذي الثاني في مجال الثقافة لعامي 2022 ـ 2023 بين وزارة الثقافة والسياحة التركية، ووزارة الثقافة والرياضة القطرية، والبرنامج التنفيذي الأول في مجال الشباب والرياضة بين حكومتي البلدين للأعوام 2022 ـ 2024.

وتم توقيع اتفاقية برنامج للتعاون في مجالات الصحة والعلوم الطبية بين الحكومتين التركية والقطرية.

وأيضا وُقعت مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين رئاسة الشؤون الدينية التركية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية.

وأُبرمت مذكرة تفاهم بين مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية وجمعية رجال الأعمال القطرية، إلى جانب اتفاقية تعاون بين وكالة الأناضول التركية ووكالة الأنباء القطرية.