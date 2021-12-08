أردوغان: مستعدون للتوسط لخفض التوتر القائم بين روسيا وأوكرانيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استعداد بلاده للعب دور الوسيط من أجل خفض التوتر القائم بين روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين، أثناء عودته من قطر التي أجرى إليها زيارة رسمية يومي الاثنين والثلاثاء.

وأوضح أردوغان أن أنقرة تتابع تداعيات التوتر بين روسيا وأوكرانيا عن كثب، معربا عن أمله أن يتم خفض التصعيد بين الجانبين في أقرب وقت.

وتابع: "نحن على استعداد لتقديم الدعم اللازم للحد من التوتر بين روسيا وأوكرانيا الذي تصاعد في الأسابيع الأخيرة، ولفتح قناة حوار بين الطرفين".

وأضاف أن أنقرة ستقوم بما يقع على عاتقها من أجل إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.