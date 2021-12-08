النيابة العامة الفرنسية تقرر أن السعودي الموقوف في قضية خاشقجي ليس المشتبه به المطلوب من تركيا

أعلن المدعي العام في باريس، اليوم، أن المواطن السعودي الذي أوقف الثلاثاء للاشتباه بأنه أحد الضالعين في جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي عام 2018، ليس المشتبه به الذي أصدرت تركيا مذكرة توقيف بحقه وأنهم أطلقوا سراحه.

وكان الرجل قد اعتُقل "بناء على مذكرة توقيف دولية أصدرتها السلطات القضائية التركية في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2018 في إطار جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي"، وفق ما أوضح ريمي هايتس في بيان. وتابع المدعي العام "عمليات التدقيق المعمقة المتعلقة بهوية هذا الشخص أتاحت التوصل إلى أن المذكرة لا تنطبق عليه" و"قد أطلق سراحه".