تركيا.. شركة أسيلسان للصناعات الدفاعية تنفي بيعها لمستثمرين أجانب

نفت شركة "أسيلسان" التركية للصناعات الدفاعية، ادعاءات نشرتها بعض وسائل الإعلام المحلية، مفادها أنها ستُباع إلى مستثمرين أجانب في الخارج.

وقالت الشركة في بيان، الثلاثاء، إن هذه الادعاءات لا تمت للواقع بصلة، واصفة إياها بأنها مجهولة المصدر.

وأوضحت أنه لا صحة للادعاءات الواردة حول أن الشركة التي تأسست بتبرعات المواطنين الأتراك، والتي تمتلك القوات المسلحة التركية الحصة الأكبر فيها، ستُباع إلى مستثمرين أجانب.

وأردفت: "جميع حقوقنا القانونية محفوظة إزاء الادعاءات الكاذبة بشأن شركتنا التي تعد مصدر فخر لشعبنا، وإزاء الأخبار والمنشورات التي تم نسبها لهذه الادعاءات".

وتأسست "أسيلسان" عام 1975، بمبادرة من مؤسسة "تعزيز القوات المسلحة التركية"، بهدف تلبية احتياجات الجيش التركي في مجال أجهزة الاتصالات، وتشتهر الشركة بصناعة أنظمة وأجهزة إلكترونية لأغراض عسكرية.

و"أسيلسان" من الشركات التركية الرائدة في تصميم وإنتاج وتركيب أدوات وأنظمة الاتصالات بين القوات البرية والجوية والبحرية، وفقا لأعلى المعايير العسكرية.