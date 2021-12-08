تركيا.. إطلاق عملية "أرن الشتاء-12" ضد تنظيم "بي كا كا" الإرهابي

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الأربعاء، إطلاق عملية "أرن الشتاء-12" ضد تنظيم "بي كا كا" الإرهابي في ولاية وان شرقي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، إن العملية تهدف إلى تحييد الإرهابيين في جبل "تندورك" بالولاية، وإزالة "بي كا كا" من أجندة البلاد.

وأشارت إلى مشاركة 450 عنصرا و41 فريقًا في العملية من قوات الدرك والقوات الخاصة والحراس الأمنيين.

وأضافت: "عمليات أرن الشتاء الهادفة للقضاء على الإرهاب تمامًا داخل البلاد متواصلة بنجاح وحزم بدعم من الشعب".

وبدأت وزارة الداخلية التركية سلسلة عمليات "أرن" ضد تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، في 10 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأطلق اسم "أرن" على تلك العمليات نسبة إلى الفتى التركي "أرن بلبل"، الذي استشهد على يد إرهابيي "بي كا كا" في 11 أغسطس/ آب 2017.