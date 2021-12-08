تشاوش أوغلو: لا بد من موافقة قبرص التركية لنشر قوات أممية بالجزيرة

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، ضرورة حصول الأمم المتحدة على موافقة السلطات القبرصية التركية حيال نشر قوات حفظ سلام في الجزيرة.

جاء ذلك في كلمة لتشاوش أوغلو عبر الفيديو كونفراس في الاجتماع الوزاري للأمم المتحدة لحفظ السلام، الذي ينظم بالتعاون مع وزارة الخارجية الكورية الجنوبية.

وشدد الوزير التركي أن الموافقة المشتركة لجميع الأطراف مطلوبة لنجاح قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام.

وأضاف: "يجب أن أؤكد أنه يجب على الأمم المتحدة الحصول على موافقة السلطات القبرصية التركية على قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجزيرة".

وأشار تشاوش أوغلو أن "عملية الاحتلال الوحيدة التي حصلت في جزيرة قبرص وقعت عام 1963، ما أدى إلى نشر قوة حفظ سلام للأمم المتحدة في الجزيرة عام 1964".

ولفت إلى دعم تركيا قوات حفظ السلام الأممية، مبينا أن بلاده ساهمت بـ 2.9 مليون دولار في "صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام" منذ إنشائه.

وأكد تشاوش أوغلو أن بلاده ستواصل المساهمة في عمليات حفظ السلام في إفريقيا والشرق الأوسط والبلقان.

وأواخر يوليو/ تموز الماضي، انتقدت جمهورية شمال قبرص التركية، تمديد ولاية قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، 6 أشهر، لغاية 31 يناير/ كانون الثاني 2022، دون الحصول على موافقتها.

ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفضَ القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.