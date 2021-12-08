سياسي أرميني: رئيس الوزراء يرغب بفتح قنوات للحوار المباشر مع تركيا

أكد رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بأرمينيا بنيامين بوغوشيان، إن الرأي العام في بلاده منقسم إلى ثلاث فرق حول تطبيع العلاقات مع تركيا، منها فريق رئيس الوزراء نيكول باشينيان الذي يدعم فتح قنوات الحوار والتطبيع بين البلدين.

وفي حوار مع الأناضول، تحدث بوغوشيان عن فرص تطبيع العلاقات بين أنقرة ويريفان، بعد حرب "قره باغ" الثانية التي انتهت بتحرير أذربيجان أراضيها المحتلة من أرمينيا.

وأضاف بوغوشيان أن النظرة العامة لدى الرأي العام الأرميني بخصوص تطبيع العلاقات مع تركيا أصبحت أكثر سلبية بعد حرب "قره باغ" الثانية، وأن الشعب منقسم إلى ثلاث فرق لها وجهات نظر مختلفة بشأن ذلك.

وأوضح أن هناك فريق لا يتحمس أبداً لتطبيع العلاقات مع تركيا ويراها عدوا لأرمينيا بسبب الحرب الأخيرة، فيما يعتبرها فريق ثان خصما لبلاده لدعمها لأذربيجان، إلا أنه يدافع عن أهمية فتح قنوات مباشرة للحوار بين الدولتين دون الحاجة إلى وسطاء.

أما الثالث فهو فريق رئيس الوزراء باشينيان، الذي يدافع عن أهمية الحوار مع أنقرة، واستخدام لغة متعقلة ويرغب في إرساء السلام وتطبيع العلاقات بغض النظر عن الموقف التركي الداعم لأذربيجان.

وأشار بوغوشيان إلى أن حكومة يريفان ترغب في تطبيع العلاقات مع أنقرة، أو على الأقل لديها الحافز لبدء مرحلة تطبيع العلاقات.

ولفت إلى أن مسألة "ممر زنغيزور" الذي سيربط أذربيجان برا بإقليم ناختشيوان ذاتي الحكم، هي الموضوع الأكثر تعقيداً في مرحلة تطبيع العلاقات.

وذكر أنه يرى استخدام وصف آخر مثل "منطقة عبور"، سيكون أفضل من مصطلح "ممر"، مشيراً إلى أن أي طرف في أرمينيا لن يقبل تأسيس ممر يضمن ربطاً مباشرا بين أذربيجان وناختشيوان دون الخضوع لأي رقابة.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قال إن نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، أخبره بأن الاجتماع الثلاثي الذي جمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وباشينيان كان مثمراً.

وتابع بوغوشيان: "تم حل موضوع إنشاء خط سكك حديد وطريق بري على امتداد نهر أراس. إضافة إلى ذلك هناك موضوع الطريق السريع الذي سيربط ولاية إغدير شرقي تركيا بأذربيجان عبر أراضي أرمينيا. وستكون هذه خطوة ناجحة جداً".

ـ موقف إيراني "محير"

وأفاد بوغوشيان بأن الموقف الإيراني بخصوص حرب "قره باغ" كان محيراً بالنسبة للعديد من الأوساط في أرمينيا، إذ كان الجميع يعتقد أن طهران ستتحرك للمحافظة على الوضع الراهن ولحماية حدودها مع إقليم "قره باغ".

إلا أن تصريح المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي الذي قال فيه "أهنئ أذربيجان على تحريرها أراضيها في قره باغ" قد أصاب الشعب الأرميني بخيبة أمل، بحسب بوغوشيان.

ـ أرمينيا أصبحت أكثر ارتباطا بروسيا

وشدد بوغوشيان على أن بلاده أصبحت مرتبطة أكثر من أي وقت مضى بروسيا عقب الحرب بين أرمينيا وأذربيجان.

وحول وضع ما بعد الحرب، لفت إلى أن نفوذ روسيا بات أقوى من ذي قبل في أرمينيا، وإن يريفان لم تكن مرتبطة بموسكو بهذا القدر منذ تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991.

وبخصوص الاستراتيجية التي اتبعتها إدارة موسكو قال بوغوشيان "كانت روسيا في وضع يمكنها من إيقاف الحرب إذا أرادت. ولكنها لم تفعل لأن مصلحتها كانت في زيادة عدد جنودها في إقليم قره باغ".

وأكمل: "لقد قالت موسكو ليريفان إذا لم تقبلوا بخطة لافروف سنجعلكم تقبلونها بالحرب. ولم ترد أذربيجان وتركيا إيقاف الحرب أيضاً لأنهما كانتا تريان أنها ستنتهي بقبول أرمينيا خطة لافروف وهذا ما حدث بالفعل".