استشهاد 3 جنود أتراك بعملية "المخلب الصاعقة" شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، استشهاد 3 جنود في منطقة عملية "المخلب الصاعقة" شمالي العراق.

وأفادت الوزارة، في بيان لها، أن الجنود الأتراك استشهدوا جراء اعتداء نفذه إرهابيو تنظيم "بي كا كا".

وأضافت أن القوات التركية نفذت غارة جوية على أهداف محددة في المنطقة، أسفرت عن تحييد 6 إرهابيين وفق معلومات أولية.

وأكدت الوزارة في بيانها، أن دم الشهداء لن يذهب سدى، مشددة على استمرار العمليات التي تستهدف دك أوكار الإرهابيين.

وأضافت: "نسأل الله الرحمة للشهداء، ونقدم تعازينا لأسرهم ونتمنى أن يلهمهم الله الصبر والسلوان".