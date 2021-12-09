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رئيس البرلمان التركي يلتقي وفداً برلمانياً من النيجر

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 09.12.2021 15:23
آخر تحديث في 09.12.2021 15:27
جانب من اللقاء وكالة الأناضول جانب من اللقاء (وكالة الأناضول)

التقى رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، اليوم الخميس، وفداً برلمانياً من النيجر برئاسة نظيره سيني وامارو.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الـ 16 لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي انطلقت في إسطنبول اليوم، وتستمر حتى يوم غد الجمعة

وأشار شنطوب في اللقاء إلى علاقات الصداقة العميقة بين البلدين، قائلاً: "خلال رئاسة تركيا للدورة الحالية لاتحاد البرلمانات، سنبذل سوية أقصى جهدنا من أجل تعزيز دور الاتحاد وتمتعه بالهوية التي ينبغي أن يكون عليها".

من جانبه، أعرب وامارو عن ثقته في أن اتحاد البرلمانات سينجز أعمالا مهمة في ظل رئاسة تركيا.

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