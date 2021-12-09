شنطوب يلتقي رئيسة برلمان أذربيجان

التقى رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الخميس، نظيرته الأذربيجانية صاحبة غافاروفا، في إسطنبول.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الـ16 لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي انطلقت أعماله بمدينة إسطنبول، الخميس، وتستمر حتى الجمعة.

وخلال اللقاء، أعرب شنطوب عن سعادته باستضافة غافاروفا والوفد البرلماني المرافق لها في إسطنبول.

وشدد على أهمية ضمان السلام الدائم في إقليم قره باغ الأذري المحرر.

وأضاف: "سيستمر التضامن التركي الأذربيجاني بنفس التصميم كما هو الحال اليوم".

وأكد على إيمانهم بأهمية الدبلوماسية البرلمانية.

من جهتها أعربت غافاروفا عن سعادتها بوجودها في تركيا الصديقة والشقيقة.

وقالت: "تحرير قره باغ كان حدثًا مهمًا للغاية لأذربيجان. أود أن أشكر تركيا مرة أخرى على دعمها بهذا الصدد".