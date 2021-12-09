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ناسا ترشح سيدة أمريكية تركيّة المولد لبرنامج "رائد فضاء 2021"

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 09.12.2021 12:01
آخر تحديث في 09.12.2021 12:06
من الأرشيف (من الأرشيف)

تقدمت السفارة الأمريكية بأنقرة بالتهنئة للسيدة دنيز برنهام، التركية المولد، لاختيارها من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لبرنامج رائد الفضاء المرشّح لعام 2021.

وقالت السفارة الأمريكية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، نهنئ دنيز برنهام المولودة في أضنة لاختيارها لبرنامج رائد الفضاء المرشح لعام 2021 من قبل ناسا."

وأضافت أن "برنهام" واحدة من 10 أشخاص تم اختيارهم من بين 12 ألف مرشح.

وأشارت إلى أنها ستتلقى تعليماً لمدة عامين قبل توليها مهاما في الفضاء.

و"برنهام" ولدت بأضنة، لعائلة أمريكية كانت تعمل في قاعدة إنجرليك الجوية، وهي الآن تواصل مهامها في الفريق الاحتياطي للأسطول الأمريكي.

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